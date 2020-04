Inter e Juve stanno con Cellino: nell'oscurità guidano la fazione del 'no' alla ripresa

Non solo Brescia e Torino contro la ripresa del campionato. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de 'Il Messaggero', anche Juve ed Inter farebbero parte della fazione che nell'oscurità spinge per non riprender il campionato.

“Cairo e Cellino guidano il partito del no - si legge - che nell’oscurità abbraccia anche Juve e Inter. Lotito, invece, da sempre è il fautore della ripresa. Poi ci sono le lotte dei dimenticati della serie B, della C e della Lnd. Infine c’è il presidente della Figc, Gravina che gioca al rischiatutto della ripartenza”.