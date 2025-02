Inter, filtra il discorso di Inzaghi alla squadra dopo Firenze: le parole del tecnico

In casa Inter si riflette dopo il tonfo di Firenze contro la Fiorentina. Il pesante ko, arrivato dopo una brutta prestazione, ha scatenato polemiche e sollevato dubbi. Dal mercato alle scelte di Inzaghi, tutti sotto accusa: nessuno escluso. Il tecnico però non vuole far drammi e cerca già il riscatto nel match di ritorno con i viola in programma lunedì prossimo a San Siro.

"Abbiamo sbagliato ma niente alibi. Non siamo questi. Non si molla, forza" le parole riportate da La Repubblica e che Inzaghi avrebbe pronunciato ai suoi giocatori. il discorso dell'allenatore al gruppo, all’indomani del tracollo di Firenze, si è inserito nella procedura abituale che il tecnico ha adoperato in stagione dopo ogni sconfitta e dopo il ko con i viola ha analizzato gli errori fatti, rimandando a oggi l’analisi al video della débacle.