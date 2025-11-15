Niente Conte, ma il menù a Castel Volturno non è cambiato: ieri doppio allenamento

Nessun dubbio sulla leadership di Antonio Conte, l’artefice dalla rinascita dopo il decimo posto e ci sono ancora i presupposti per di- sputare una stagione di alto livello. Lo scrive quest'oggi Repubblica, sottolineando che nulla è compromesso, né in campionato, né in Champions e che a Castel Volturno non è cambiato molto in questi giorni:

"L’allenatore ha affidato il Napoli per tre giorni al fido vice Stellini, ma il menu è stato il solito. Grande applicazione: doppio allenamento e chiusura con partitella – è una consuetudine durante la sosta – contro la formazione Primavera che è in grande ripresa in campionato dopo un avvio difficile. Il 4-3-3 del Napoli non dà ovviamente tante indicazioni in vista dell’Atalanta ma comunque ha fatto registrare ben sei gol che fanno piacere dopo tre partite all’asciutto. Neres è stato protagonista con una doppietta, ma si sono fatti trovare pronti pure Ambrosino e Lucca, schierati in un insolito tridente. Di Mazzocchi e Vergara le altre reti".