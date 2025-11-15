Niente Conte, ma il menù a Castel Volturno non è cambiato: ieri doppio allenamento
Nessun dubbio sulla leadership di Antonio Conte, l’artefice dalla rinascita dopo il decimo posto e ci sono ancora i presupposti per di- sputare una stagione di alto livello. Lo scrive quest'oggi Repubblica, sottolineando che nulla è compromesso, né in campionato, né in Champions e che a Castel Volturno non è cambiato molto in questi giorni:
"L’allenatore ha affidato il Napoli per tre giorni al fido vice Stellini, ma il menu è stato il solito. Grande applicazione: doppio allenamento e chiusura con partitella – è una consuetudine durante la sosta – contro la formazione Primavera che è in grande ripresa in campionato dopo un avvio difficile. Il 4-3-3 del Napoli non dà ovviamente tante indicazioni in vista dell’Atalanta ma comunque ha fatto registrare ben sei gol che fanno piacere dopo tre partite all’asciutto. Neres è stato protagonista con una doppietta, ma si sono fatti trovare pronti pure Ambrosino e Lucca, schierati in un insolito tridente. Di Mazzocchi e Vergara le altre reti".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
