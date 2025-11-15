Spinazzola-Gilmour, quando rientrano? Le prime sensazioni verso l'Atalanta

vedi letture

Da lunedì, giorno della ripresa della preparazione a Castel Volturno, saranno valutate anche le condizioni dei giocatori vicini al rientro. E' il caso di Leonardo Spinazzola che - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - dovrebbe tornare a disposizione, ma le sue condizioni saranno monitorate. Era uscito all’intervallo della gara contro il Como e con l'Atalanta potrebbe quanto meno sedere in panchina contro l’Atalanta.

Così anche per Billy Gilmour, che ha dovuto rinunciare alla convocazione della Scozia. Il centrocampista, proprio come Spinazzola, lamenta un problema agli adduttori. Lo staff medico del Napoli valuterà l'evoluzione dei due infortuni e soprattutto se ci saranno progressi. Il recupero dello scozzese è cruciale anche per il centrocampo e le rotazioni, avendo perso Anguissa: sarà schierato dall’inizio Elmas che non ha le stesse caratteristiche e avrà spazio anche Vergara.