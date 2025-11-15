I senatori sono con Conte, Repubblica: "Ecco gli 8 leader che daranno pieno sostegno"

Aurelio De Laurentiis già lunedì ha rassicurato i tifosi su X blindando il progetto Conte e definendo come una favola le sue dimissioni. Toccherà ora all’allenatore voltare definitivamente pagina e - scrive quest'oggi Repubblica - lo farà lunedì, quando rientrerà a Castel Volturno dopo i giorni di permesso concordati proprio con De Laurentiis. Conte riceverà il pieno sostegno dello zoccolo duro del Napoli che lui ha portato allo scudetto.

Secondo il quotidiano, l’elenco è lungo: il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma anche Politano, Buongiorno, Rrahmani (che terminerà gli impegni con il Kosovo martedì), McTominay e quelli che sono rimasti a Castel Volturno come Juan Jesus, Spinazzola e lo stesso Romelu Lukaku, totem di Conte non soltanto in campo ma anche all’interno dello spogliatoio. La leadership di Conte non è messa in discussione: è stato l’artefice dalla rinascita dopo il decimo posto e ci sono ancora i presupposti per disputare una stagione di alto livello.