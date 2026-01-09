Inter, le ultime in vista del Napoli: in due verso il recupero, a parte Frattesi

Buone notizie per Chivu arrivano da Appiano: Darmian e Diouf hanno confermato i progressi, si sono allenati parzialmente in gruppo e puntano a strappare una convocazione per il match di domenica contro il Napoli. In particolare - come sottolinea il Corsport - per il difensore si tratta di rivedere la luce in fondo al tunnel, visto che non scende in campo da fine settembre per un fastidioso problema al polpaccio.

Ancora a parte, invece, Frattesi: lui domenica non ci sarà. "A San Siro contro la squadra di Conte, tra le intenzioni di Chivu c'è quella di schierare la miglior Inter possibile, rimettendo tra i titolari Bastoni, Thuram, Barella e Zielinski", assicura il quotidiano romano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.