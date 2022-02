Inter, lo spiraglio è il braccino negli scontri diretti: ha battuto solo il Napoli, rischiando il 3-3

L'Inter deve dare risposte dopo il ko nel derby e per i numeri negativi negli scontri diretti. Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, in questa stagione l'unica vittoria contro una big è arrivata proprio contro la squadra di Spalletti, in quel rocambolesco 3-2 di San Siro: "Considerando le prime cinque nell'attuale classifica, quella è stata anche l'unica affermazione in uno scontro diretto visto che sono arrivati due pari contro l'Atalanta (2-2 e 0-0), uno con la Juventus (1-1) oltre a un pareggio e un ko con il Milan (1-1 e 1-2)".