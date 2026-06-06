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Inter-Napoli alla 3ª, extralusso! Corriere dello Sport: Inter, missione Champions

Inter-Napoli alla 3ª, extralusso! Corriere dello Sport: Inter, missione Champions
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Missione Champions League per l'Inter di Cristian Chivu e Beppe Marotta: apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport con gli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Palestra, Solet ed il ritorno di Stankovic i primi innesti per i campioni d'Italia.

Spazio in alto al calendario della prossima Serie A: giornata extra lusso alla 3ª con due big match, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Spazio anche al tennis con il colpo di Cobolli che guadagna la finale del Roland Garros dopo il virus che ha colpito Arnaldi.