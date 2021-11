Inter-Napoli, sfida rovente nei 16 metri: miglior attacco contro miglior difesa della A

Da un lato il miglior attacco della Serie A, con ben 29 gol all'attivo. Dall'altro la miglior difesa, con sole 4 reti al passivo. Inter-Napoli è questo e tanto altro, come scrive il Corriere dello Sport: "Inter-Napoli è già nall’aria, s’avverte, porta in sé il fascino d’una sfida che può essere indicativa per chiunque, non solo per chi la gioca, e si fonda su numeri che da soli sono sufficienti per raccontarne un aspetto: il miglior attacco, quello di Inzaghi, con i suoi ventinove gol, contro la miglior difesa, quella di Spalletti, che per abitudine o per nuova tendenza ne ha presi solo quattro. Farà terribilmente caldo in quei sedici metri".