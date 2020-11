Inter, occhi su Meret: ADL non vuole perderlo e lo valuta 50 mln

L'Inter segue con interesse la situazione di Alex Meret, individuato dal club nerazzurro come possibile erede di Handanovic. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che analizza così la situazione.

"Per questo non bisogna assolutamente scartare Alex Meret e Alessio Cragno. Il primo sta vivendo l’ennesima stagione controversa a Napoli: acquistato tre estati fa per diventare il punto fermo della porta azzurra, prima con Ancelotti e poi con Gattuso non è invece riuscito a trovare la continuità che si aspettava, tant’è vero che ha giocato il 50% circa delle gare del Napoli dal suo arrivo. Meret però è ancora giovane (è un ’97), ha ampi margini di crescita e De Laurentiis non intende perderlo. Quando il suo nome nei mesi scorsi ha iniziato a circolare negli ambienti di mercato, infatti, il Napoli ha fatto sapere di valutarlo fra i 40 e i 50 milioni. Insomma, non sarà semplice portare via Meret al Napoli, panchina o non panchina