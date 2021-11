Inter ottimista sul recupero di Dzeko per il Napoli: l'ex Roma può anticipare il rientro

Edin Dzeko non ha preso parte ieri pomeriggio alla gara disputata dalla sua Bosnia con la Finlandia, quella che ha di fatto escluso la sua nazionale dai prossimi Mondiali in Qatar. Il bosniaco, scrive Tuttosport, non ha recuperato dal risentimento al flessore destro, nonostante il lavoro specifico svolto con lo staff medico.

SPERANZA NERAZZURRA

Martedì è prevista 'l'inutile' sfida contro l'Ucraina, e l'auspicio di Inzaghi è quello di non vedere in campo l'ex Roma anche in caso di miglioramento fisico. Anzi, viste le zero ambizioni della Bosnia, Dzeko potrebbe anche tornare in anticipo a Milano. In casa Inter comunque, c'è ottimismo per un suo recupero in vista del match di domenica prossima con il Napoli.