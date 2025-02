Inter, Thuram ha male alla caviglia: può saltare il Genoa per il Napoli

vedi letture

Come svela La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere risparmiato per il Genoa: salterebbe quella sfida, non venendo neppure convocato

In casa Inter le condizioni di Marcus Thuram vengono gestite con particolare attenzione in previsione dello scontro diretto con il Napoli in programma l'1 o il 2 marzo. Ieri il francese, rischiato per cause di forza maggiore contro la Juventus, si è allenato a parte: sente ancora dolore e non se la sente di forzare, in questo momento.

Per questo motivo, come svela La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere risparmiato per il Genoa: salterebbe quella sfida, non venendo neppure convocato, per poi ripresentarsi al 100% contro il Napoli. Lo scenario viene valutato da Simone Inzaghi e dal suo staff, consapevoli che da qui a sabato ci sarà tempo per lavorare sul francese, che non è al top: ha segnato solo una rete nelle ultime 12 gare, all'Empoli, ed è il suo unico gol nel nuovo anno. Il giocatore da 13 gol nelle prime 21 presenze stagionali, trascinatore dell'Inter fino alla ripartenza di Lautaro, non si è più visto.