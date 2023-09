Invasione azzurra al Dall'Ara nonostante il divieto: il dato sugli spettatori

Arriveranno dal Nord, tutto, e saranno accolti dagli amici del Napoli club Bologna, per starsene un po’ assieme.

Ci saranno oltre settemila napoletani al Dall'Ara per Bologna-Napoli, nonostante il divieto di trasferta ai residenti in Campania. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Il passato insegna e il presente, stasera (ore 18.00) conferma: saranno (almeno) settemila napoletani, riempiranno la «loro» Curva, arriveranno dal Nord, tutto, e saranno accolti dagli amici del Napoli club Bologna, per starsene un po’ assieme. E’ il solito grande esodo che una partita del genere scatena, è una festa a cui da Reggio Emilia o da Parma, da Tarvisio e anche dalla Svizzera, sarà vietato sottrarsi. Bologna è un appuntamento praticamente fisso".