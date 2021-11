Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa per il Napoli: Dzeko può restare fuori

Possibile mossa a sorpresa per Simone Inzaghi in vista della sfida al Napoli: affidarsi alla coppia Lautaro-Correa con Dzeko pronto a subentare a gara in corso. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “È tecnicamente recuperato, non è di questo che si discute, non è in ballo un discorso di convocazione.

La valutazione di Inzaghi è esclusivamente sul minutaggio che Dzeko ha nelle gambe. Il dubbio allora è: meglio farlo partire subito, per poi spendere una sostituzione a tempo debito, oppure tenerlo come carta di riserva per il secondo tempo?”.