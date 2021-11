Italia, l'istinto di Mancini porta al bomber della B Lucca: tre mesi per convincere il ct

Uno dei problemi principali della Nazionale di Mancini è senza dubbio l'attacco. Il ct Mancini dovrà seguire i suoi attaccanti a cominciare da Immobile per capire se potrà essere lui il principale incaricato per risolvere il dilemma playoff. Ci sarà anche da capire se Belotti potrà ancora essere la sua alternativa e se Scamacca, Raspadori e Kean giocheranno abbastanza per lanciare segnali meno contraddittori nei loro conti. Poi c'è Lorenzo Lucca, che ha tre mesi abbondanti per convincere il ct a continuare a seguirlo con interesse e magari per convincerlo a convocarlo e chissà anche a utilizzarlo per risolvere il problema del gol. Mancini potrebbe fidarsi del proprio istinto sul giovane nerazzurro, un istinto che difficilmente sbaglia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.