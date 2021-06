Italia, Mancini ha provato i rigoristi: novità su Insigne e Di Lorenzo

Chi calcerebbe i rigori nel caso in cui si andasse alla lotteria domani sera per Italia-Austria? Se l'è chiesto il Corriere dello Sport: "Ieri ha provato i cinque rigoristi azzurri, che a questo punto dovrebbero essere: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Spazio anche per Di Lorenzo e Spinazzola, almeno nelle esercitazioni".