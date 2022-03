Italia, niente cambio ct: si va verso la conferma di Mancini fino al Mondiale 2026

Gabriele Gravina è in quel di Coverciano e in queste ore è impegnato per sciogliere al più presto il nodo legato al c.t., tra colloqui e confronti

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la debacle con la Macedonia del Nord che ci è costata il Mondiale, Roberto Mancini potrebbe rimanere commissario tecnico della Nazionale fino al Mondiale 2026 in Nord America. Gabriele Gravina è in quel di Coverciano e in queste ore è impegnato per sciogliere al più presto il nodo legato al c.t., tra colloqui e confronti, oltre a una proposta avanzata al tecnico: un percorso condiviso con gli analisi degli errori per andare avanzi, senza scorciatoie, con un gruppo fresco da far crescere fino alla Coppa del Mondo in programma tra quattro anni. A scriverlo è il Corriere dello Sport.