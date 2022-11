Italia, oggi i convocati di Mancini per le amichevoli: tre azzurri ok, un altro è in dubbio

TuttoNapoli.net

Federico Chiesa riabbraccerà l'azzurro, Nicolò Zaniolo no. È questa la previsione del Corriere dello Sport sui probabili convocati di Roberto Mancini, ct dell'Italia che tra poche ore diramerà la lista dei giocatori chiamati per le amichevoli contro Albania e Austria. Il bianconero dovrebbe tornare in azzurro a un anno dall'ultima volta, tra le novità ci dovrebbe essere almeno uno tra Fagioli e Miretti. Chiamata in arrivo per Pinamonti, si avvicina anche il momento di Carlos Augusto, italo-brasiliano del Monza che sta completando l'iter per ottenere la cittadinanza. Ancora out il romanista che per il quotidiano non sarebbe al meglio, così come Zaccagni della Lazio, che però è ai box per infortunio.

I probabili convocati secondo il Corriere dello Sport

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario, Provedel o Carnesecchi.

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Toloi, Mazzocchi, Scalvini, Gatti, Emerson o Udogie, Casale o Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Sa. Esposito, Frattesi o Pessina, Jorginho, Pobega, Tonali, Verratti, Locatelli, Fagioli o Miretti.

ATTACCANTI: Scamacca, Raspadori, Pinamonti, Chiesa, Gnonto, Berardi, Politano, Grifo, Cancellieri o Zerbin