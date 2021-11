Italia, pratiche avviate per Ibanez ma lui sogna ancora il Brasile

L'iter per permettere a Mancini di convocare Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez prosegue spedito, tanto che in caso di via libera da parte dei giocatori al cambio di nazionalità, entro gennaio potrebbero già essere convocabile e dunque arruolabili per lo stage di Mancini. Una scelta complicata per chi ha ancora la possibilità di essere convocato dal paese d'origine, ovvero il Brasile, con il romanista che pare essere davvero tra i papabili per un ruolo nella squadra di Tite. Meno complesso il discorso per l'attaccante del Cagliari che ha 30 anni e che dunque ha meno possibilità di chiamata. Ci penserà bene anche il laziale, che è uno dei giocatori che piace maggiormente anche al ct in persona. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.