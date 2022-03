Italia, se Mancini lascia chi arriva? Anche due ex Napoli tra i candidati

Nell'attesa dell'inutile sfida di martedì in Turchia oggi ci sarà il primo confronto con il presidente della Figc Gravina

Sulle pagine de La Stampa si analizza il futuro della Nazionale, più precisamente quello di Roberto Mancini. Il ct nella giornata di ieri ha provato a trasmettere normalità alla squadra che era in cerchio sul campo di Coverciano ad ascoltarlo. Nell'attesa dell'inutile sfida di martedì in Turchia oggi ci sarà il primo confronto con il presidente della Figc Gravina. Sullo sfondo, ecco le prime, possibili, alternative. Il ticket Lippi-Cannavaro rimane in campo, Gattuso molto meno, Ranieri anche, Pirlo è una bella suggestione così come De Zerbi, a cui Gravina è legato da profonda stima. Ancelotti metterebbe, nel caso, tutti d'accordo.