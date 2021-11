Italia, si studia nuovo rinvio del campionato a marzo e c'è l'ok per lo stage a gennaio

La Figc sta pensando a una soluzione per aiutare Roberto Mancini in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar in calendario a marzo. Il calendario della Serie A è decisamente ingolfato e al momento è difficile stabilire se ci sarà o meno la possibilità di rimandare la giornata di campionato del 20 marzo per lasciare spazio al ritiro azzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, solo con la massima condivisione di intenti per aiutare l'Italia tra Lega e Federazione si potrà arrivare a una soluzione al momento difficile da reperire. Nel frattempo è arrivato il via libera per lo stage di gennaio che verrà organizzato in concomitanza con la sosta per le Nazionali (che coinvolgerà soprattutto i calciatori sudamericani). Nel corso dei giorni di sosta è al vaglio l'ipotesi di organizzare un'amichevole.