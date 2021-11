Jacobelli consiglia: "Rinviamo una giornata di campionato per la nazionale di Mancini"

Tra disfattisti e critici sempre con la puzza sotto il naso, il c.t. Mancini è finito sotto attacco dopo la prova incolore di Belfast: "Come se la mancata qualificazione diretta a Qatar 2022 equivalesse al disastro, quello sì, del 13 novembre 2017, firmato Ventura", scrive oggi Xavier Jacobelli su Tuttosport. Il direttore sottolinea come "non siamo certo all’anno zero della Nazionale, come lo era stato il disgraziato 2017. Mancini sa bene ciò che deve fare e quando afferma che andremo in Qatar e, magari, vinceremo il mondiale, non fa lo spaccone".

Secondo Jacobelli potrebbe essere opportuno posticipare di una giornata il campionato per aiutare gli Azzurri: "In vista degli spareggi di marzo sarebbe un bel gesto di aiuto alla Nazionale. Coraggio, club della Serie A. Fate qualcosa di azzurro", la sua chiosa.