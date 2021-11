Jorginho, l'errore dal dischetto pesa: Mancini lo boccia, non sarà lui il rigorista

E adesso, chi tirerà un eventuale rigore? L’Italia viaggia oggi verso Belfast, ove domani sfiderà l’Irlanda del Nord in una serata che può portare gli azzurri a staccare il pass per Qatar 2022. Il pareggio con la Svizzera ha lasciato delle scorie e soprattutto metto in dubbio la fiducia nel rigorista “infallibile”. Cosa succederà se oltremanica servirà presentarsi di nuovo dal dischetto?

NON CALCIA JORGINHO

Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di nuovo penalty, specie se decisivo, non sarebbe il regista del Chelsea a presentarsi dagli undici metri. Troppo difficile la gestione psicologica di un momento così difficile. La prima soluzione, per la rosea, diventa così Leonardo Bonucci: questione di leadership, più di qualità, dato che in realtà a il capitano azzurro ne ha tirati (e segnati) solo due in carriera. A seguire, Domenico Berardi, specialista del Sassuolo; poi, nell’ordine, Chiesa, Insigne e Bernardeschi.