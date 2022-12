Juve, i legali hanno chiesto di spostare il processo a Milano. In 15 giorni la pronuncia

Secondo Tuttosport i legali bianconeri hanno presentato ricorso alla Procura Generale della Corte di Cassazione per spostare il procedimento a Milano

Con la richiesta di rinvio a giudizio per la Juventus, per Andrea Agnelli e altri 12 dirigenti, prenderà il via il processo verso la società bianconera e le persone coinvolte. Secondo Tuttosport i legali bianconeri hanno presentato ricorso alla Procura Generale della Corte di Cassazione per spostare il procedimento a Milano, sottraendolo così ai magistrati che hanno avviato le indagini.