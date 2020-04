Juve-Milan al San Paolo? Repubblica: "Ipotesi al vaglio per l'emergenza al nord"

Juve-Milan da giocare al San Paolo? Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, prende corpo la possibilità che anche l’altra semifinale di Coppa Italia possa essere giocata a Napoli, considerando la situazione critica al nord per l’emergenza Coronavirus. Le date che erano state indicate per giocare le due semifinali erano quelle del 27 e del 28 maggio.