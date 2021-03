Juve-Napoli ha fatto giurisprudenza: il caso Lazio-Torino sarà chiuso già con la Giustizia Sportiva

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che lo scenario più probabile per il rinvio di Lazio-Torino, ancora non ufficiale da parte della Lega ma inevitabile vista la comunicazione della ASL sull'isolamento domiciliare che si concluderà per i granata solo alle 24 di oggi, è che venga presa la strada di Juventus-Napoli. La gara non sarà rinviata, il Toro non potrà presentarsi avendola persa a tavolino, i granata avanzeranno un ricorso che sarà accolto dalla giustizia sportiva con effetto chiaro: la gara si recupererà ad aprile, in data 7.