Juve-Napoli, oggi scade il termine per la difesa: tra due giorni la sentenza

Entro stasera il Napoli dovrà presentare le memorie difensive, per mercoledì invece è attesa la sentenza definitiva. Juventus-Napoli è una partita che non si è giocata ma che, negli uffici della Giustizia Sportiva, è ancora in corso. Il Corriere dello Sport ricorda che Aurelio De Laurentiis aveva chiesto il rinvio e parlato con Andrea Agnelli per ragionare su una vicenda preoccupante.