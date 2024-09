Juve-Napoli, Repubblica: "Conte lavora alla svolta tattica: subito cambio modulo?"

vedi letture

Squadra che vince non si cambia? Non sempre. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, infatti, fa sapere che Conte in settimana, aspettando la gara di sabato contro la Juventus, lavorerà "alla svolta tattica che dovrebbe portare gli azzurri a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1. Il rodaggio dei nuovi acquisti Gilmour e McTominay è quasi finito". Il quotidiano dunque fa capire che Conte cambierà sistema per inserire un centrocampista in più.