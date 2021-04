Juve, senza Champions sarebbe un disastro economico

La Gazzetta dello Sport sottolinea come un quarto del giro d'affare operativo della Juventus dipenda dalla Champions League. Una non qualificazione alla quale avrebbe effetti indiretti non quantificabili su marchio, parco giocatori, progetto di crescita globale 2019-24. Negli ultimi anni il budget è stato stilato ponendo come obiettivo minimo gli ottavi di Champions, centrati per 9 edizioni consecutive, nelle quali edizioni sono state raggiunte 2 finali e ci si è fermati 3 volte ai quarti e 3 agli ottavi, con una sola eliminazione ai gironi.

Un'eventuale assenza dal torneo impatterebbe anche sui contratti commerciali, come quello con Jeep che, in caso, prevede un "malus" di 2 milioni, ma nuocerebbe anche al brand e all'appeal sul mercato in entrata.