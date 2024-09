Juventus, dubbio Gatti: Motta ha due idee per sostituirlo

La Juventus prepara la sfida di domani contro il Napoli con il solo dubbio su Federico Gatti. Ieri il difensore si è allenato a parte e soltanto a ridosso del calcio d’inizio si capirà se sarà a disposizione di Thiago Motta: il movimento innaturale in un anticipo durante la partita con il Psv gli ha provocato una leggera distorsione alla caviglia.

Come scrive Repubblica, le alternative non mancano: quella più probabile è la stessa che Motta ha effettuato contro il Psv martedì, cioè l’inserimento di Danilo nel ruolo di centrale. Un’altra possibilità è lo spostamento di Cabal o di Kalulu in posizione di centrale, sempre in coppia con Bremer.