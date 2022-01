Juventus, emergenza in difesa: Bonucci affaticato a rischio per il Napoli

Emergenza in difesa: Bonucci affaticato. Così stamattina La Gazzetta dello Sport. Il difensore non ha lesioni ma è a rischio per il Napoli. La situazione non è rosea e le scelte di Max, almeno in difesa, col Napoli saranno obbligate: i due centrali saranno Rugani e De Ligt, con Alex Sandro favorito per una maglia da titolare a sinistra. In attacco però il tecnico potrà contare su i recuperi preziosi di Dybala e Chiesa.