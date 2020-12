Juventus, il caso legato alla squalifica di Rabiot: possibile violazione della Giustizia Sportiva

Al match di ieri con la Fiorentina non ha preso parte Adrien Rabiot, al quale la Juventus ha deciso di far scontare la squalifica rispuntata dopo la cancellazione della vittoria a tavolino sul Napoli. C'è però un dubbio secondo La Gazzetta dello Sport, che spiega: "Il codice di Giustizia Sportiva dice che per scontare la squalifica bisogna aspettare il giorno dopo la 'pubblicazione della decisione'. Chi ha ragione?", si interroga il quotidiano.