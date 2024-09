Juventus, Milik spera di recuperare per la gara contro il Napoli

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Arkadiusz Milik, che spera di tornare tra i convocati per Juve-Napoli di sabato 21 settembre, dopo aver saltato le sfide contro Como, Verona e Roma. Da una parte è un attimo trovarsi fuori dalle rotazioni in una stagione dal calendario fittissimo, dall’altra i fatti dicono che Thiago Motta basa tutto su quanto vede in allenamento e quindi Arek ha già il manuale delle istruzioni tra le mani: sudare, sudare e sudare.