Kim, che impatto sul Napoli: pronto il debutto Champions per il difensore più prolifico della A

TuttoNapoli.net

Kim Min-jae ha avuto un impatto eccellente sul Napoli, sulla Serie A, sul calcio italiano. E stasera vivrà una giornata speciale, quella dell'esordio in Champions League, dopo una serie di ottime prestazioni. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Qualche veniale errore nell’esordio ferragostano a Verona, poi tutte prestazioni di qualità. E non solo difesa ma anche tempismo nel capire i tempi giusti per salire e creare occasioni da rete. E poi anche due gol, quasi in fotocopia, con uno stacco di testa perentorio su calcio d’angolo. Nessun difensore in questo campionato ha segnato già due gol come lui".