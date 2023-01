Kim già idolo del Maradona: i tifosi gli hanno anche dedicato un coro

Come scrive La Gazzetta dello Sport, è ovvio che tra i calciatori del Napoli il più invocato sia Osimhen

"Kim, Kim, Kim" è un coro che si sente ormai ripetutamente al Maradona. Come scrive La Gazzetta dello Sport, è ovvio che tra i calciatori del Napoli il più invocato sia Osimhen: per i gol che fa, ma anche per come pressa e corre a perdifiato su ogni pallone. Subito dopo però ecco la sorpresa: non un attaccante, o un rifinitore, ma un difensore, Kim. È straordinario il modo in cui questo sud coreano ha saputo far innamorare una città col suo faccione simpatico, ma soprattutto con la sua efficacia difensiva.