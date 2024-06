Kim sempre più ai margini: il Bayern chiude un rinforzo in difesa e lavora al secondo

Colpo giapponese per il Bayern Monaco. I bavaresi hanno trovato l'accordo con Hiroki Ito, 25enne centrale militante in Bundesliga. Molto presto verrà pagata anche la clausola rescissoria allo Stoccarda da 30 milioni di euro. Il classe 1999, accostato anche al Milan, firmerà un contratto di cinque anni. La notizia è stata confermata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su X. Questo acquisto, e la ricerca anche di Jonathan Tah del Leverkusen, conferma sempre di più la scarsa fiducia che ormai il club ripone sull'ex Napoli Kim.

🚨 Hiroki Itō to Bayern, here we go! Agreement in place with the player on five year contract, next step medical tests.



Bayern trigger €30m release clause from Stuttgart for 25 year old Japanese defender.



Bayern also remain in talks for Jonathan Tah. pic.twitter.com/yFps2k2GEj