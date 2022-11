Kim show, i quotidiani lo premiano: voti alti sui quotidiani

Discreta partita per Kim Min Jae, sufficiente su tutti i giornali che svariano dal 6 al 7, con una media precisa del 6,5

Discreta partita per Kim Min Jae, sufficiente su tutti i giornali che svariano dal 6 al 7, con una media precisa del 6,5. Per Tuttosport non sbaglia proprio mai, sebbene nell'ultima parte di gara abbia un problema al polpaccio che non gli fa comunque alzare bandiera bianca. Limita le giocate altrui, anche se La Gazzetta dello Sport lo considera meno sicuro perché si perde Nunez e viene graziato.

TuttoMercatoWeb - 6,5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7