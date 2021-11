Koulibaly bocciato dai quotidiani: "Gara in controllo, poi la sciocchezza che vale il rosso"

Anche i migliori sbagliano. Un errore che non ti aspetti da uno come Kalidou Koulibaly, che nel finale del derby con la Salernitana lascia il Napoli in 10. Un'ingenuità che vale 5 in pagella sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Partita in controllo, che perde però quando concede spazi a Simy e si becca l'espulsione". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Una chiusura lampo - proprio in apertura - e poi la siocchezza per lettura sbagliata che vale il rosso". 5 anche su Tuttosport: "Commette una grossa ingenuità in occasione del fallo su Simy che strattona da ultimo uomo in una chiara occasione da gol. Punito con il rosso, mette in difficoltà la sua squadra nell’ultimo quarto d’ora che diventa particolarmente complicato per gli ospiti".

