Koulibaly e la pista City bruciata: colpa del caso Jorginho

Un contatto tra il club e l'agente di Kalidou Koulibaly in programma nei prossimi giorni. A svelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Anche per questo motivo nei prossimi giorni è previsto un incontro, o quantomeno un contatto, fra il club e l’agente del senegalese, Fali Ramadani. Già nell’estate scorsa non si riuscì a trovare una quadra, anche perché il Manchester City rifiutò una trattativa diretta col Napoli (causa incomprensioni su Jorginho, finito poi al Chelsea nell’estate 2018) e questo non è andato giù a De Laurentiis" si legge..