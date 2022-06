Koulibaly, futuro ancora incerto: 4 club restano alla finestra

Resta incerto il futuro di Koulibaly col Napoli vista la situazione contrattuale del difensore nonché i molti club interessati a rilevarlo dagli azzurri.

Resta incerto il futuro di Kalidou Koulibaly col Napoli vista la situazione contrattuale del difensore nonché i molti club interessati a rilevarlo dagli azzurri. Dal Chelsea al Barcellona passando da Juventus e Bayern, sono tutti in fila per l'acquisto del senegalese che però ha un prezzo alto nonostante il contratto in scadenza nel 2023. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.