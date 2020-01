Koulibaly, speranze ridotte: due soluzioni per Gattuso

Niente da fare per Kalidou Koulibaly. Nonostante il difensore sembrasse recuperabile per la sfida alla Lazio, nelle ultime ore l’entusiasmo è stato frenato e come spiega l’edizione odierna di Repubblica il difensore pare ormai destinato a dare forfait. Il quotidiano indica nella soluzione di Di Lorenzo difensore centrale la prima soluzione di Gattuso, con l’alternativa di Luperto da affiancare a Manolas (mancherà ancora anche Maksimovic).