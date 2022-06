Koulibaly: tutti gli scenari dopo il contatto ADL-Ramadani

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis ha avuto un contatto con Fali Ramadani per discutere del futuro di Kalidou Koulibaly e l'idea del Napoli è chiaro: se arriveranno offerte ritenute congrue, e dunque almeno vicine ai 40 milioni della valutazioni di partenza, saranno prese in considerazione. Ad un anno dalla scadenza - si legge sul Corriere dello Sport - il difensore del Napoli ha rifiutato la prima offerta per rinnovare il contratto, ma le parti potrebbero riaprire il discorso: ADL non vuole perderlo a zero e sarebbe disposto a fare un'eccezione sulla nuova politica per gli ingaggi.

Ma servirebbe un passettino di Koulibaly: dai 6 milioni attualmente percepiti dovrebbe decurtarsi qualcosina. Sul senegalese ci sono Barcellona, PSG e Chelsea.