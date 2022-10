Kvara come Haaland e Salah: giocatori-spettacolo che mancheranno al Mondiale

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Ormai non è più sconosciuto al grande pubblico internazionale, tanto che Kvara sta già entrando nella lista dei giocatori-spettacolo che mancheranno al Mondiale, mentre fino a inizio stagione nessuno l’avrebbe incluso". Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Per restare ai protagonisti di Champions League, la compagnia è guidata da Haaland e Salah, ma a Napoli, dove “terranno” almeno anche Osimhen e Raspadori, non se ne dolgono. La sosta per il torneo in Qatar è la grande incognita di questa stagione, tenere più vicino possibile i propri giocatori potrebbe permettere una ripartenza lanciata. Come quelle di Kvara in campo" scrive la rosea.