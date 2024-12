Kvara-Neres, buona la prima: brasiliano incontenibile in questo momento

l Corriere dello Sport in edicola analizza la prima da titolari in coppia sugli esterni di Kvara e David Neres:

La prima è stata cosi, come ci si aspettava, come aveva previsto Conte in settimana, quando li ha provati a Castel Volturno. Il Corriere dello Sport in edicola analizza la prima da titolari in coppia sugli esterni di Kvara e David Neres: "Quando Kvaratskhelia è uscito e Politano è entrato il brasiliano s’è trasferito dall’altro lato, al posto del georgiano. Lì, dopo l’ennesima giocata, ha messo in mezzo il pallone che poi è arrivato sul sinistro di Raspadori per l’1-0 a dieci minuti dalla fine. Un gol che ha permesso al Napoli di chiudere l'anno solare in testa alla classifica.

Ufficialmente il suo passaggio non è considerato un assist, visto che il suo cross è stato sporcato da Candela, ma la sua giocata è stata decisiva. Era la prima volta che Conte lo sperimentava insieme a Kvaratskhelia dal 1’ ed è stato promosso. Bene a destra, benissimo a sinistra, dove in questo momento è incontenibile con la sua imprevedibilità. Per la gioia del Napoli e dell'allenatore, che ne ha dosato l’inserimento".