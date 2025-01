Kvaratskhelia al PSG già la prossima settimana? Quando e come è nata la trattativa

Il Napoli sta per cedere Khvicha Kvaratskhelia, che può salutare la Serie A già la prossima settimana in cambio di circa 80 milioni di euro. La trattativa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è entrata nel vivo mercoledì, quando Mamuka Jugeli, agente del georgiano, e Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, si sono incontrati a cena. Mancava solo la firma del 23enne sul rinnovo già pronto da tempo e invece, dopo un summit con il suo entourage a Roma a ridosso del match di Coppa Italia contro la Lazio, tutto è cambiato.

I motivi sono stati resi presto pubblici e riguardano l'interesse del PSG. L'esplosione di David Neres ha facilitato le cose, ma l'atmosfera intorno a lui non è più quella dello Scudetto. Tutte le richieste dell'ex Dinamo Batumi saranno soddisfatte da Nasser Al-Khelaifi: firmerà fino al 2030 a 11 milioni a stagione. Intanto i francesi provano ad abbassare il costo del cartellino con l'inserimento di Milan Skriniar in prestito, ma l'obiettivo di De Laurentiis è incassare soldi cash. Il Newcastle e il Manchester United hanno provato a inserirsi, ma non c'è stato niente da fare.

Il sostituto? Non è necessario acquistare per forza un altro esterno, ma sicuramente servirà investire e il discorso Davide Frattesi è sempre in ballo. Sempre aperto invece il canale Danilo, che sta trattando la risoluzione del contratto con la Juventus.