L'allarme del CdM: "Il Napoli ha troppe situazioni irrisolte che non giovano all'ambiente"

C'è chi rifiuta il rinnovo, chi vuole partire ma ancora non trova sistemazione. Il Napoli in questo momento è tutto un work in progress.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è chi rifiuta il rinnovo, chi vuole partire ma ancora non trova sistemazione. Il Napoli in questo momento è tutto un work in progress. E il Corriere del Mezzogiorno lancia l'allarme: "Il Napoli è un cantiere aperto, con situazione irrisolte che di certo non giovano all’entusiasmo dell’ambiente. Spalletti si ritroverà a lavorare anche con qualche giocatore che ha manifestato la voglia di andare via, oppure con qualcuno che non ha ancora rinnovato".