L'annuncio del Cds: "Spalletti torna a Napoli per la cittadinanza onoraria: il giorno"

Luciano Spalletti torna a Napoli. Il 7 dicembre l'ex allenatore azzurro, attuale ct della nazionale italiana, riceverà la Cittadinanza Onoraria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti torna a Napoli. Il 7 dicembre l'ex allenatore azzurro, attuale ct della nazionale italiana, riceverà la Cittadinanza Onoraria. La cerimonia, come scrive il Corriere dello Sport, andrà in scena in Comune con il sindaco Gaetano Manfredi.