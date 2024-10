L'arrivo di McTominay ha indotto Conte a modificare la posizione di Kvara: la novità

Focus su Khvicha Kvaratskhelia sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'esterno offensivo georgiano è il quarto giocatore che dribbla di più e meglio in Europa, il secondo in Italia dopo Nuno Tavares della Lazio. Al primo posto Kudus del West Ham, poi Ndiaye dell’Everton. Alle sue spalle nomi di prestigio come Yamal e Mbappé. Kvara ha subito avuto feeling con Conte.

Le prime risposte erano state incoraggianti, poi l’arrivo di McTominay e il passaggio al 4-2-4 in fase di possesso hanno modificato, ma solo in parte, i movimenti del 77, che parte sempre largo ma ha facoltà di accentrarsi. Difende e attacca. Kvara è Kvara con la palla, quando si diverte, e Conte lo sa. Lo raccontano bene i numeri. A scriverlo è il Corriere dello Sport.