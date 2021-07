L'editoriale de La Stampa: "Spalletti, Allegri, Sarri, Mou: le big ripartono dalla panchina"

Si legge su La Stampa oggi in edicola in chiave allenatori: "La nuova impronta delle panchine: le big ripartono dagli allenatori". Rivoluzione panchine in Serie A: 12 cambi, tra le prime 10 solo Milan e Atalanta hanno confermato il proprio allenatore. Affascina il ritorno di grandi firme come Max Allegri alla Juve, Jose Mourinho alla Roma, Luciano Spalletti al Napoli e Maurizio Sarri alla Lazio. Si va alla ricerca della continuità, come l'Inter con Simone Inzaghi, che ripartirà dal 3-5-2 di Conte ma ci saranno anche delle novità tattiche. Quel che colpisce alla Juve invece è l'intensità e una squadra più fisica rispetto all'ultimo passato. Mourinho ha portano una ventata tecnologica con maxi-schermo sul campo e drone brandizzato. E con lui la parola d'ordine è rilancio. Il testimone di questo claim è sicuramente Edin Dzeko.