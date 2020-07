L'editoriale del CdS: "Caputo non è Messi, puoi cavartela col Sassuolo ma non col Barça..."

"Ma Caputo non è Messi". E' questo il titolo del commento di Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport al match di ieri che ha visto il Napoli battere il Sassuolo: "Se il Napoli chiedeva alla partita di ieri un’ipotesi di simulazione della sfida di inizio agosto con il Barcellona, dal campo è uscito con due considerazioni banali e uguali. La prima è che qualche volta i gol si possono sprecare e che le occasioni si possono concedere senza patire conseguenze. La seconda è che puoi cavartela ma per circostanze straordinarie, e casomai con il Sassuolo, non con il Barcellona".

"Sono gli uomini a marcare lo scarto tra l’esito di una partita e un’altra. Un pallone sui piedi di Messi o di Suarez - si legge ancora - non sarà mai lo stesso pallone finito sui piedi di un attaccante dell’ottava in classifica. Per giunta il Napoli che cercava una xerografia con cui confrontarsi, non ha trovato neanche quella. Il Sassuolo stile Barça può essere un tema per insaporire una vigilia e una maniera per Gattuso di ridestare l’attenzione dei suoi".